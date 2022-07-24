Глава Следственного комитета России (СКР) назвал, сколько человек привлекается по уголовным делам, возбуждённым по фактам преступлений на Украине. В интервью “Российской газете” Александр Бастрыкин рассказал, что уже возбуждено свыше 1,3 тысячи уголовных дел. В общей сложности их фигурантами являются более 400 человек.

Бастрыкин отметил, что половина из указанного числа – лица, которых обвиняют в преступлениях против мира и безопасности человечества. В основном, это высшее командование вооружённых сил Украины, а также командиры подразделений, которые обстреливали мирное население. Здесь, как правило, речь идёт о представителях националистических батальонов. Особенностью таких уголовных дел является то, что по ним не существует срока давности.

Руководитель СКР также сообщил, что обвинения уже предъявили 92 командирам. Ещё 91 человек находится в розыске.