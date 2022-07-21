Российским ВС необходимо уничтожать не только оружие, поступающее на Украину с Запада, но и логистические маршруты. Удары по транспортной инфраструктуре позволят окончательно прекратить поставки Киеву вооружений, уверен военный аналитик Виктор Баранец.

Он напомнил, что в мае ВС РФ провели ряд удачных атак на железнодорожные узлы, электроподстанции, мосты и другие объекты транспортной инфраструктуры Украины. Однако этого оказалось мало. Оружие с Запада продолжает доставляться на линию фронта и создавать проблемы союзным силам.

Баранец отметил, что стоило бы также уничтожить и спутниковые группировки США, благодаря которым Киев получает разведывательные данные и наносит точечные удары по российским объектам. Пентагон даже не отрицает, что отправляет информацию Украине в режиме онлайн. Техническая возможность «вырубить» космические аппараты у России имеется, вот только атака на спутники может стать причиной начала глобального противостояния, которого не хочет ни одна из сторон.