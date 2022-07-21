Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российским ВС необходимо уничтожать не только оружие, поступающее на Украину с Запада, но и логистические маршруты. Удары по транспортной инфраструктуре позволят окончательно прекратить поставки Киеву вооружений, уверен военный аналитик Виктор Баранец.

Он напомнил, что в мае ВС РФ провели ряд удачных атак на железнодорожные узлы, электроподстанции, мосты и другие объекты транспортной инфраструктуры Украины. Однако этого оказалось мало. Оружие с Запада продолжает доставляться на линию фронта и создавать проблемы союзным силам.

Баранец отметил, что стоило бы также уничтожить и спутниковые группировки США, благодаря которым Киев получает разведывательные данные и наносит точечные удары по российским объектам. Пентагон даже не отрицает, что отправляет информацию Украине в режиме онлайн. Техническая возможность «вырубить» космические аппараты у России имеется, вот только атака на спутники может стать причиной начала глобального противостояния, которого не хочет ни одна из сторон.

Вам может понравиться

Борис Джонсон снял видео из кабины истребителя Typhoon

Телеканал Sky News показал видеозапись, которую сделал врио главы правительства Великобритании Борис Джонсон с истребителя Eurofighter Typhoon. На прошлой неделе премьер принимал участие в воздушных маневрах и исполнял функции второго

Финская миграционная служба не пустила в Хельсинки 12 раненых украинских боевиков

Власти ряда европейских государств рады помочь в лечении раненым боевикам украинской армии, но не пускают их на свою территории. С такой проблемой столкнулись волонтеры из Финляндии, которые хотели доставить 12

РВ: Враг обстрелял Новую Каховку и Херсон, целясь в жилые дома

20 июля украинские террористы обстреляли Херсон и Новую Каховку целясь в основном по жилым кварталам. Портал «Русская весна» опубликовал видео, на котором запечатлен один из взрывов. Напомним, что после получения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |