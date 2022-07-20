Ежедневно увеличивающиеся потери ВСУ совсем скоро заставят Киев выбросить белый флаг, уверен военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал заявление Минобороны РФ о ликвидации не менее 200 украинских боевиков каждый день.

Аналитик пояснил, что профессиональные военные, которые тренировались на протяжении 8 лет и оттачивали свое мастерство на мирном населении Донбасса, медленно, но уверенно заканчиваются. Вместо них Киев хватает всех, кто попадет под руку, наспех обучает стрелять из автомата и отправляет на фронт. Ни опыта, ни навыков у таких военнослужащих нет, поэтому потери возрастают в геометрической прогрессии. Такими темпами Киев рискует потерять минимум две трети ВСУ.

В этом случае даже самые глупые и кровожадные нацики, которые сейчас все еще заявляют о «победе», поймут, что время сдаваться пришло. И пойдут на капитуляцию на любых условиях.