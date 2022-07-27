Новый российский разведывательный комплекс позволит в режиме онлайн отслеживать обстановку на поле боя и видеть буквально каждое действие противника, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал появление в распоряжении ВС РФ разведкомплекса, выполненного на базе истребителя-бомбардировщика Су-34.

«Это уникальный «глазастый» комплекс, который помогает нам выявить положение дел на позициях противника. Думаю, он поможет нам более внимательно изучить обстановку на поле боя и не понести ненужных потерь», – пояснил аналитик.

Он также рассказал, что под брюхом истребителя помещено оборудование, которое как раз и делает его таким глазастым. С его помощью можно следить за происходящим на передовой, фиксировать малейшие изменения ситуации и в полном соответствии с ними вносить коррективы в действия российских войск. Именно благодаря этому будет обеспечиваться снижение потерь.