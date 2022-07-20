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Для уничтожения «проклятого гарнизона» ВСУ в Авдеевке российские ВС задействовали новую тактику. Она поставила украинских стратегов в тупик, так как противопоставить ей Киеву нечего, рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что с лобовыми штурмами, которые влекут за собой серьезные потери ВС РФ давно покончили. Новая тактика была успешно применена в Лисичанске, где наступление велось одновременно с девяти направлений. Украинские генералы были ввергнуты в панику такими действиями и предпочли увести подразделения ВСУ, чем фактически сдали город.

Такой же шок им суждено испытать и под Авдеевкой, к которой уже подходят российские войска. Этот плацдарм просто необходимо уничтожить, так как именно оттуда ВСУ предпринимают террористические обстрелы Донецка и фактически ведут огонь в спину подразделениями ВС РФ.

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