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Спецоперация ВС РФ на Донбассе вышла на финишную прямую. Генеральное сражение за ДНР уже началось, причем российские подразделения с ходу взяли такой темп, что битва не займет много времени, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что Киев выстроил весьма серьезную линию обороны от Донецка до Краматорска, поэтому именно здесь будут развиваться основные события. Также союзные силы начали наступление на Славянск, который также является одной из мощных крепостей националистов.

ВС РФ уже отработали тактику боев в Донбассе и поэтому практически не несут серьезных потерь. Они начинают с артподготовки, не давая боевикам ВСУ даже головы поднять из окопов, а затем окружают населенные пункты, из которых националисты сами разбегаются кто куда. Поэтому уже к середине августа Донецкая народная республика будет полностью освобождена, цитирует Баранца издание NVL.

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