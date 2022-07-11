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Российские кредитные организации переводят своё оборудование с западных образцов на китайские аналоги. В частности, изменения касаются банкоматов. Об этом пишет газета “Известия”.

Как изданию рассказали во многих крупных российских финансовых организациях, их банкоматные сети сейчас состоят в основном за оборудования, выпущенного в США, странах Европы и Японии. Однако на фоне ухода западных компаний с российского рынка начали возникать проблемы с обновлением существующих устройств, поставкой комплектующих и закупкой новой техники.

В этой связи российские банки постепенно начали переходить на банкоматы китайского производства. В некоторых кредитных организациях ждут поступления оборудования уже в начале осени этого года. С учётом тестирования их могут запустить в работу ближе к концу этого года. Кроме китайских банкоматов, в ряде российских кредитных организаций сейчас рассматривают вариант закупить оборудование для самообслуживания, произведённое в Южной Корее.

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