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Новейшая боевая система России не имеет конкурентов и вполне может всего одним ударом смести с лица планеты половину территории Соединенных Штатов. Все, что для этого нужно – всего один звонок президента Владимира Путина с приказом задействовать ее для атаки на США.

Эксперты китайского издания Baijiahao, перевод публикации которых представлен порталом «ПолитРоссия», уточняют, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Они напомнили, что Москва развернет этот комплекс уже до конца текущего года. В ближайшие 10 лет ни одна страна мира не сумеет создать что-то подобное.

Ракеты «Сармат» гораздо быстрее, мощнее и опаснее, чем их предшественницы, прозванные на Западе «Сатаной». Они являются оружием контрудара и всю их мощь Соединенные Штаты почувствуют на себе в тот самый миг, когда решат атаковать Россию. При этом ни одна современная система противоракетной обороны не сумеет перехватить новейшую МБР, которая гарантировано достигнет цели.

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