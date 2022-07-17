Подводная лодка проекта 941 «Акула» названа экспертами американского журнала The National Interest самой грозной и устрашающей субмариной в истории.

Она предназначалась для пуска ядерных ракет за пределами Полярного круга и наделялась высокопрочным корпусом, который давал возможность пробить лед любой толщины. На борту находились ракеты, мощность каждой из которых в шесть раз превышала возможности бомб, ударивших по Хиросиме.

Ракеты Р-39, которые создавались специально для подводных лодок проекта 941, могли атаковать около 200 целей, причем из Арктики они могли долететь до любого объекта на территории Соединенных Штатов.

Авторы публикации напомнили, что в настоящий момент из шести таких подлодок у России осталась лишь одна – это субмарина «Дмитрий Донской». И хотя она уступает современным АПЛ по уровню технологий, но все еще способна продемонстрировать былую мощь, если в этом возникнет необходимость.