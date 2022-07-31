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Киев совершенно бесплатно получит от Азербайджана 32 авиабомбы QFAB-250 LG, которые планирует использовать на штурмовиках Су-25. Эксперты портала Avia.Pro выразили сомнения, что ВСУ сумеют грамотно распорядиться таким подарком.

Они пояснили, что эти бомбы представляют собой совершенно новую разработку Баку и Анкары. Они могут применяться для ударов на расстояние не более 12 километров, а благодаря весу в 250 км способны нанести серьезный ущерб. Однако украинская авиация просто не в состоянии взлетать выше 500 метров из-за эффективной работы эшелонированной российской ПВО.

Для Азербайджана, который официально пока не подтвердил передачу Киеву авиабомб, этот широкий жест может иметь негативные последствия. В настоящий момент страна не внесена в список недружественных по отношению к РФ, но расширить данный перечень – это дело всего нескольких минут.

Эксперты также отмечают, что на вооружении ВСУ имеется еще 8 штурмовиков Су-25. Эти самолеты Киеву никто не поставлял, а ВС РФ успели с начала спецоперации уничтожить 82 воздушные машин. Следовательно, перед 24 февраля у армии Украины было совсем не 30 штурмовиков, как сообщала разведка, а как минимум втрое больше.

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