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Николай Азаров дал развернутое интервью изданию «Украина.ру», в котором рассказал свое видение ситуации на Украине. Одной из тем стал вывоз из страны экспортного зерна, о чем делегации из Москвы и Киева договаривались на встрече в Стамбуле.

Бывший премьер-министр Украины заявил, что именно в этом турецком городе стороны решили создать координирующий центр, который будет решать любые проблемы, возникающие в ходе транспортировки зерна с Украины. При этом он отметил, что с первого раза договориться удалось далеко не обо всем, остался целый ряд вопросов, которые нужно решить.

По мнению Азарова, нельзя исключать проведение встречи на высшем уровне, однако и она вряд ли поможет решить все проблемы, связанные с экспортом зерна.

Кроме того, экс-премьер ответил на вопросы о военной помощи Соединенных Штатов Украине, о том, сколько денег Вашингтон намерен еще вложить в поставки оружия, о ленд-лизе и особенностях его оплаты Киевом.

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