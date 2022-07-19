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Игровая платформа Steam появится на бортовых компьютерах автомобилей Tesla уже в конце лета. Об этом сообщил основатель автомобильной компании Илон Маск у себя в твиттер-аккаунте.

О том, что игры со Steam интегрируют в автомобили, сообщалось ещё в начале года. Сейчас стала известна дата появление таких электромобилей. Впрочем, на август запланирован только показ самой возможности интеграции игровой платформы в компьютеры машин, а также демонстрация нескольких игр, чтобы продемонстрировать вычислительные способности автокомпьютеров. Когда опция будет доступна для потребителей, пока не сообщается.

При этом эксперты отмечают, что интегрировать платформу Steam будут не во все модели Tesla, а только в версии S и X. Всё дело в производительности компьютеров. В указанных моделях они соответствуют необходимым требованиям для запуска видеоигр.

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