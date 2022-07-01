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Руководитель Партии пива Австрии, которая в 2020 году прошла в окружной совет 11-го округа столицы, выполнил свое предвыборное обещание. Его политическая сила установила на центральной площади Шварценбергплатц в Вене пивной фонтан.

Доминик Влазны, возглавляющий партию, заявил, что сооружение установлено временно. Но в дальнейшем оно станет мобильным и будет перемещаться по всей стране в те ее регионы, где пройдут партийные мероприятия.

Агентство РИА Новости со ссылкой на австрийское издание Kleine Zeitung сообщает, что скорее всего установка фонтана призвана мобилизовать поклонников Партии пива перед выборами федерального президента Австрии, которые намечены на осень.

Лидером и основателем политической силы является лидер панк-рок группы Turbobier Доминик Влазны. Впрочем, в Австрии и за ее пределами он больше известен под псевдонимом Марко Пого.

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