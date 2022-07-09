В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен рекордный удар из ПТРК по бронеавтомобилю либо военному грузовику. Портал Avia.Pro пояснил, что цель была поражена с дистанции в 7,5 километров, что является весьма серьезным достижением для противотанковых ракетных комплексов.

На кадрах можно увидеть, как наносится этот уникальный удар. Оператор выпускает управляемую ракету, которая за 25 секунд преодолевает 7,5 километров и уничтожает военную технику. Отмечается, что скорость боезаряда составила 300 метров в секунду, что также является рекордным показателем, если брать ПТРК, имеющиеся сейчас на вооружении России и Украины.

Авторы публикации также рассказали, что оператору противотанкового комплекса немного повезло, так как водитель транспортного средства как раз остановился. Если бы он продолжал движение, то ракета не успела бы поразить цель.