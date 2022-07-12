Открытие границ с Финляндией и Эстонией “очень порадовало наших туристов”. Спрос на визы в эти страны значительно увеличился за последнее время. Об этом рассказала руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майа Ломидзе.

В интервью радиостанции “Говорит Москва” Ломидзе отметила, что открытые сухопутные границы с указанными государствами позволяют гражданам России выезжать в другие страны Европы. Спрос на визы в Финляндию при этом оказался настолько высок, что записаться за их получением в Санкт-Петербурге можно только на даты ближе к концу лета.

Вместе с этим Ломидзе отметила, что несмотря на ажиотажный спрос на визы, он всё равно не достиг показателей, которые наблюдались в доковидный период – в том же 2019 году заявлений на получение въездных документов было значительно больше.

Сухопутные границы с указанными странами были открыты после снятия коронавирусных ограничений. В последнее время многие государства, в том числе и Россия, значительно смягчили антиковидные меры. Между тем в европейские страны российские самолёты пока не летают. Аэропорты для них на фоне охлаждения отношений России и Евросоюза закрыты. Кроме этого, за рубежом на российские самолёты, взятые в лизинг, может быть наложен арест.

Глава АТОР также сообщила, что пока наиболее популярными направлениями у туристов из России остаются Турция и Египет.