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По информации агентства Associated Press, которые ссылаются на средства массовой информации Греции, на украинском транспортном самолете Ан-12, разбившемся неподалеку от греческого города Ковала, находилось около 12 тон взрывчатых веществ.

Чиновники не захотели рассказывать журналистам, о каких именно веществах идет речь. Известно лишь, что после падения пожарные никого не подпускали близко к воздушной машине, так как от нее исходит «специфический запах», а также периодически раздавались взрывы.

Позже жителей окрестных районов, пожарных и медиков эвакуировали с места аварии, так как была выявлена токсичность груза. Информацию о количестве человек на борту самолета также не раскрывают.

Напомним, что самолет запросил экстренную посадку, после чего диспетчер направил его в аэропорт Ковала. Однако из-за выхода из строя двигателя Ан-12 потерпел крушение.

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