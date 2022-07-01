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Крупнейшие российские ретейлеры заявили о проведении на рынке реформы, которая позволит снизить цены на товары. Они обратились за помощью к государству, высказав при этом сожаление, что вынуждены идти на такой шаг.

Компании «Магнит» и «Леруа Мерлен», «Ашан» и X5 (владеет сетями супермаркетов «Перекресток» и «Пятерочка»), а также другие ретейлеры попросили отсрочку в уплате ряда налогов и сборов. Также они призвали снизить НДС на товары первой необходимости и предоставить льготы в тех ситуациях, когда магазины сталкиваются с кражами.

Представители компаний заявили, что в свою очередь гарантируют надежность поставок и снижение цен на самые важные товары на 10 процентов уже на первом этапе реформы. Это, по их мнению, станет серьезной поддержкой для тех категорий населения, которые столкнулись с финансовыми проблемами.

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