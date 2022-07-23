Группировка ВС РФ «Отважные» продолжает крушить оборону ВСУ под Северском. Особенно эффективно работает артиллерия, которая круглосуточно поливает огнем позиции боевиков противника, не давая ему расслабиться ни на минуту.

Портал «Русская весна» отмечает, что тактика с применением мощных артиллерийских ударов по врагу полностью себя оправдывает. Она позволяет эффективно уничтожать живую силу и боевую технику, пробивать огромные бреши в обороне, причем делать это с минимальными потерями.

На сайте опубликована видеозапись, на кадрах которой видно, как артиллерийские орудия накрывают огнем один из опорных пунктов ВСУ. Это дает возможность продолжать продвижение по Донбассу и приближать достижение всех целей специальной военной операции.