Северск с трех направлений окружен российскими войсками, поэтому именно по этому населенному пункту в ДНР будет нанесен основной удар. Сейчас союзные силы располагаются всего в 7-10 километрах от города, заявил военный эксперт Александр Артамонов.

Он пояснил, что наступление идет на всю линию Северск-Бахмут с использованием хорошо зарекомендовавшей себя тактики «малых котлов». Но при этом именно Северск станет главной целью на этой самой линии. Сейчас союзные силы подходят с юга, завершая окружение.

Эксперт отмечает, что Главком ВС Украины Валерий Залужный уже запросил разрешение на отвод войск от Северска. Он отлично понимает, что очередной малый котел приведет к уничтожению находящихся в городе подразделений и не хочет терять боеспособные группировки.