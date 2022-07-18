Российским кораблям старой постройки нечего противопоставить ракетам противокорабельных комплексов Harpoon, появившимся в распоряжении ВСУ. Поэтому использовать их не только нецелесообразно, но и опасно, уверен военный эксперт Александр Артамонов.

В интервью сайту “Украина.ру” он пояснил, что противокорабельные ракеты Harpoon нельзя назвать «супер-оружием», так как в них нет ничего особенного. Это аналоги российских X-35, которые легко обнаруживаются современными радиолокационными станциями. Но вот их-то как раз и нет на старых кораблях. В качестве примера эксперт привел удар ВСУ по десантному кораблю в Бердянске. На нем установлена ручная зенитная установка, которой нужно поймать боезаряд противника в прицел и только после этого уничтожить. Подобные ЗРК не способны справляться с новейшими ПКР.

Идеальным решением будет использование кораблей проекта «Буян», оснащенных современными РЛС и автоматическими зенитно-ракетными комплексами. Они моментально обнаруживают ракеты Harpoon или Brimstone, которые могут запускаться не только с моря, но и с наземных установок, и эффективно их перехватывают. Поэтому высадка десанта в Одессу должна прикрываться именно такими фрегатами, надежно защищенными от ПКР и способных защитить десантные корабли.