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В телеграм-каналах и социальных сетях появились очередные фото и видеозаписи, свидетельствующие об ударах ВС РФ по объектам ВСУ в Николаевской и Харьковской областях. Как минимум три ракеты существенно проредили украинские подразделения, которые накапливают силы для обещанного Киевом контрнаступления, сообщает «Военное обозрение».

Все фото и видео тщательно ретушируются, на них наводится так называемый «мут», который не дает возможности точно определить места прилетов. Это указывает, что российские ВС в очередной раз попали именно туда, куда было нужно.

Как в Николаеве, так и в Харькове успешно поражены пункты временной дислокации боевиков, а также ангары с боевой техникой и склады с боеприпасами. Это уменьшает и без того ничтожные шансы Киева на переход в «контратаку», о которой без умолку говорят представители властного режима.

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