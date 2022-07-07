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Эксперты Института археологии и этнографии СО РАН провели новые исследования палеолитического памятника Сабаниха-3. Проблема этого объекта заключается в том, что он стремительно разрушается из-за Красноярского водохранилища.

В ходе исследования была найдена коллекция древних артефактов, состоящая из трех тысяч различных предметов. Среди находок есть каменные подвески, возраст которых составляет около 25 000 лет.

Памятник Сабаниха-3 расположен в Боградском районе Республики Хакасия. Это единственный известный памятник верхнего палеолита на Енисее. Культурный слой стоянки практически не потревожен.

Эксперты отмечают, что археологические памятники на берегу Красноярского водохранилища находятся на грани уничтожения. Они стремительно разрушаются из-за размыва берегов. Именно поэтому археологи стремятся провести как можно больше исследований этих объектов, пока они не оказались полностью разрушенными.

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