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Рупор украинской пропаганды, и, по совместительству, советник главы ОПУ Алексей Арестович, заявил, что технической возможности нанести удар по Крымскому мосту у Киева по-прежнему нет. При этом он отметил, что такая атака будет проведена «в нужный момент, в нужное время», передает «Московский комсомолец».

Напомним, что ранее нескончаемые угрозы Киева ударить по Керченскому мосту прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что это сооружение, как и весь полуостров, надежно защищено средствами противовоздушной обороны. Поэтому уничтожить мост Киеву не удастся.

Украинские политики часто возвращаются к теме «удара по Крымскому мосту». Ее поднимал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, правовую оценку высказываниям которого дают следователи СК РФ, руководитель Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и прочие. Все они, как и Арестович, признают, что вооружения, способного воплотить в реальность мечты киевского режима, в его распоряжении нет.

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