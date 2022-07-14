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Вместо тюрьмы готов отправиться в район боевых действий специальной военной операции (СВО). Такое пожелание высказал бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович. Ранее его арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как пишет “МК”, бывший чиновник заявил, что не видит смысла держать “здоровых мужиков” за решёткой и “кормить за государственный счёт”. По словам Гуровича, лично он согласился бы участвовать в спецоперации вместо тюрьмы.

Гуровича обвиняют в том, что он два года назад организовал выделение из госбюджета почти миллиарда рублей на строительство коронавирусного госпиталя в одном из посёлков Мурманской области. Однако позже выяснилось, что здание построили с нарушениями и его демонтировали. По данным Следственного комитета, экс-замглавы МЧС нанёс ущерб бюджету региона в сумме почти 350 миллионов рублей.

В интервью “МК” бывший чиновник также заявил, что в случае, если его отправят за решётку, то в тюрьме не пропадёт. Он знает, как она устроена, поскольку бывал в некоторых исправительных учреждениях на экскурсиях. По уголовной статье “Превышение должностных полномочий” Гуровичу грозит до семи лет лишения свободы.

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