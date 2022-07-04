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Баскетболистка Бриттни Грайнер, которая сейчас находится в российском СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой освободить её. Об этом она написала в письме к лидеру США. Письмо уже передано в Белый дом, сообщает агентство Bloomberg.

Грайнер выступала в России с 2015 года за екатеринбургский клуб “УГМК”, а в составе сборной команды США на двух Олимпиадах завоёвывала “золото”. В марте этого года её задержали в Москве по подозрению в перевозке наркотиков. Пока идёт следствие, мерой пресечения американке российский суд избрал арест.

В своём письме американская баскетболистка заявляет, что голосовала за Джо Байдена в 2020 году.  Также она выразила опасения, что не сможет вернуться в Соединённые Штаты, “оставшись в России навсегда”.

Реакция американских властей на письмо Грайнер неизвестна. Но ранее в Белом доме заявляли, что активная работа над помощью баскетболистке ведётся.

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