По всей видимости американская корпорация Apple не собирается полностью уходить с российского рынка и рассматривает варианты возобновления официальных продаж электроники. Такое мнение газете “Известия” высказали эксперты отрасли и источники, близкие к российскому партнёру Apple.

Специалисты ссылаются на тот факт, что корпорация из США, заявившая весной о том, что прекращает поставки техники в Россию, по факту продолжает этот делать. В одном лишь июне в страну импортировали тысячи “айфонов” и “макбуков” – утверждают источники “Известий”, знакомые с ситуацией.

Правда, на полки магазинов эта техника вряд ли попадёт. Вся она предназначена для замены в рамках гарантийных обязательств. Тем не менее сам по себе факт ввоза гаджетов от Apple говорит о том, что компания не собирается окончательно бросать работу на российском рынке, уверяют эксперты.

Между тем техника от Apple в Россию может поступать и по легализованной “серой схеме”. Продукция американской компании была включена в перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту. То есть к ввозу без согласия правообладателя.