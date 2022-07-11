Раскритиковав действия России, оперная дива Анна Нетребко стала желанной гостьей в итальянских театрах и на сцене в других странах Европы. Однако с Германией у нее что-то не заладилось.

Местные СМИ пишут, что Нетребко планировала 3 сентября выступать в Штутгарте, но концерт может быть отменен. Представители Анны заявляют, что это всего лишь слухи. Распускают их якобы недоброжелатели, которым хочется хоть как-то навредить блестящей карьере артистки.

Сама 50-летняя оперная певица заявила, что не хотела навсегда покидать России, но и от карьеры в Европе отказаться не могла. Ее снедал страх случайно оказаться в санкционных списках и больше не вернуться в европейские столицы.

Напомним, что ранее Дмитрий Певцов рассказал, что Нетребко нужно пожалеть, так как ее вряд ли уже оставят в покое. Теперь ей придется постоянно высказываться с критикой в адрес России и подписываться еще под худшими заявлениями.