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У Северска наступило затишье, однако это не означает, что ВС РФ отказались от намерения установить контроль над этим городом. Просто у них сменились приоритеты, на что указывают успешные действия союзных сил в районе Бахмута (ранее – Артемовск), рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они отметили, что на дороге, которая от границы РФ и Украины ведет к Изюму, замечены подразделения, намеревающиеся усилить наступательные действия ВС России.

Эксперты также напомнили об ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по железнодорожному мосту через Днепр в Херсоне. По их словам, сооружение получило серьезные повреждения, из-за чего РФ не могут перебрасывать в город дополнительную технику и тяжелое вооружение железнодорожным транспортом.

Напомним, что в Херсоне был поврежден и автомобильный мост, однако он уже успешно заменен понтонными переправами.

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