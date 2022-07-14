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Союзные силы займутся обработкой Славянска буквально через несколько дней. Это подтверждается сообщениями украинского Генштаба и британской разведки MI-6, рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он добавил, что в настоящий момент ожесточенные бои идут в районах населенных пунктов Звановка, Краснополье и Долина, под Богородичным и Сидорово в лесных зонах союзные силы ВС РФ и Народной милиции независимых республик Донбасса успешно уничтожают укрепрайоны боевиков ВСУ.

Все эти населенные пункты практически полностью освобождены, поэтому ВС РФ на днях выйдут к Славянску и займутся обработкой города. Американское издание New York Times уже готовит почву к его сдаче украинскими войсками, сообщая об уничтожении склада боеприпасов непосредственно в городской черте, цитирует аналитика портал «Свободная пресса».

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