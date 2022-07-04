Американские зрители телеканала Fox отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис в ходе обсуждения вопроса с ценами на бензин в стране. Подробности передает РИА “Новости”.

Камала Харрис во время выступления в Новом Орлеане рассмеялась, когда ей задали вопрос о рекордных ценах на топливо. Один из участников мероприятия рассказал, что недавно видел мем о том, как можно сделать бензин в домашних условиях. Но Харрис в ответ на это рассмеялась и заявила, что так делать не надо.

Один из пользователей прокомментировал: “Джо: “Нет никого глупее меня!”. Камала: “Подержи мои наколенники! Хи-хи”.

Читатель с ником Christian Clifford отметил: “Она всегда истерично смеется, когда ей задают вопрос, который ей не нравится”.

Многие сошлись на мнении, что вопрос для Харрис кажется смешным, так как она сама ни за что не платит, а только тратит деньги налогоплательщиков.