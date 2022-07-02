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Соединенные Штаты регулярно отправляют на Украину оружие, однако Киев продолжает делать заявления о его нехватке и требовать новых поставок. Журналист Джонатан Бейл в своей публикации в издании BBC пояснил, почему так происходит.

Он отметил, что изначально Соединенные Штаты перетряхнули всю Европу в поисках старых советских видов вооружений, которые использовались армиями стран бывшего Варшавского договора. Но сейчас такого оружия просто нет. Поэтому Киев все чаще получает новейшие боевые системы, передает издание “Известия”.

Они созданы по принципиально иным технологиями, требуют для использования специальных знаний и навыков, поэтому бойцам ВСУ приходится переучиваться. Процесс этот занимает немало времени. Поэтому до тех пор, пока проходит обучение, ВС РФ успевают уничтожить предыдущие партии вооружений. В результате получается, что новое оружие не усиливает ВСУ, а просто компенсирует потери. Поэтому украинской армии постоянно не хватает вооружения, а новые поставки не дают ей достичь значимых успехов.

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