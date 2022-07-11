Украина должна получить разрешение от США наносить удары по территории России, Белоруссии и по Крымскому полуострову, заявил старший советник правительственной комиссии США Пол Массаро. Он отметил, что у Киева должна быть возможность атаковать объекты военной инфраструктуры РФ.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты предоставили Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS лишь при условии, что эти комплексы не будут применяться для ударов по российской территории. РСЗО снабдили ракетами с дальностью поражения целей 80 километров. Однако сейчас планируется поставить Киеву и боезаряды, способные наносить удары с дистанции в 300 км.

Кроме того, аналоги HIMARS на гусеничном ходу M270 MLRS Украине поставляет Великобритания. В данный момент в распоряжении ВСУ имеется 7 таких боевых систем, но уже к концу месяца их количество может превысить 20 единиц.