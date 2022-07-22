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Неподалеку от побережья Крымского полуострова обнаружился стратегический беспилотник-шпион ВВС США RQ-4 Global Hawk, который на протяжении 24 часов совершал странные маневры, выписывая в небе круги и меняя высоту полета. Эксперты портала Avia.Pro предположили, что дрон вычислял местоположение российских комплексов ПВО и РЭБ.

Ссылаясь на мониторинговые ресурсы, они отметили, что действия беспилотника выглядели довольно странно. Ни цели полета, ни того, по какой причине он затянулся на целые сутки, выяснить не удалось. Вполне вероятно, что дрон оценивал работу радиолокационных станций системы ПВО полуострова.

Напомним, что Украина за последнее время несколько раз сделала заявления о готовящейся атаке на Крым с применением западных реактивных систем залпового огня или противокорабельных ракет. Не исключено, что беспилотник проводил разведку в рамках этой подготовки, поэтому необходимо максимально серьезно отнестись к данному сигналу.

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