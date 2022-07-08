Киев постоянно заявляет, что Крымский мост является целью номер один для ВСУ. Он неоднократно говорил о планах его разрушить. Но на данный момент у Украине нет средств, чтобы поразить объект. Такое мнение высказал эксперт американского журнала Forbes Дэвид Экс. Подробности передает “Военное обозрение”.

Россия построила Крымский мост, который позволяет перебрасывать вооружение на полуостров, тем самым поддерживаются силы Черноморского флота. Украина считает, что это нарушение целостности страны. Именно поэтому Крымский мост считается “законной целью”.

Но Экс убежден, что Киев не сможет реализовать свои планы. Мост надежно защищен и с воздуха, и со стороны воды. В районе объекта размещены комплексы ПВС средней и большой дальности, истребители, противодиверсионные группы. А у Киева, несмотря на громкие заявления, нет средств для нанесения ударов по мосту. У ВСУ на вооружении стоят слишком старые истребители, вертолеты и беспилотники.

Украине для реализации своего плана потребуется приобрести новые ракеты большой дальности или подойти ближе к объекту, чтобы использовать имеющееся вооружение.