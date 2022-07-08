Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев постоянно заявляет, что Крымский мост является целью номер один для ВСУ. Он неоднократно говорил о планах его разрушить. Но на данный момент у Украине нет средств, чтобы поразить объект. Такое мнение высказал эксперт американского журнала Forbes Дэвид Экс. Подробности передает “Военное обозрение”.

Россия построила Крымский мост, который позволяет перебрасывать вооружение на полуостров, тем самым поддерживаются силы Черноморского флота. Украина считает, что это нарушение целостности страны. Именно поэтому Крымский мост считается “законной целью”.

Но Экс убежден, что Киев не сможет реализовать свои планы. Мост надежно защищен и с воздуха, и со стороны воды. В районе объекта размещены комплексы ПВС средней и большой дальности, истребители, противодиверсионные группы. А у Киева, несмотря на громкие заявления, нет средств для нанесения ударов по мосту. У ВСУ на вооружении стоят слишком старые истребители, вертолеты и беспилотники.

Украине для реализации своего плана потребуется приобрести новые ракеты большой дальности или подойти ближе к объекту, чтобы использовать имеющееся вооружение.

Вам может понравиться

В Киеве разъяснили, почему США не предоставляют Украине истребители F-15 и F-16

Соединенные Штаты хоть и пообещали Украине истребители F-15 и F-16, но передавать их не стали. Причину этого пояснил глава СНБОУ Алексей Данилов, передает «Московский комсомолец». Он призвал аудиторию руководствоваться здравым

В кризисе в Польше обвинили “спектакль, поставленный Путиным”

Председатель Конституционного суда Польши Юлия Пшилембская решила обвинить Владимира Путина во внутриполитическом скандале, который произошел в Варшаве. В Сети недавно были опубликованы скриншоты с фрагментами переписки. На них председатель Пшилембская

Житель Москвы нашел послание с просьбой о помощи в коробке с купленной в ТЦ мебелью

Посетитель столичного торгового центра «Европолис» приобрел стеллаж от «Воткинской промышленной компании» и нашел в упаковке странное послание. На куске картона неизвестный написал, что его вместе с другими людьми держат в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |