Эксперты из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли успешно завершили первую стадию пусковой операции на детекторе LUX-ZEPLIN.

Главная особенность аппарата заключается в том, что он является самым чувствительным прибором в мире. Он способен обнаруживать темную материю.

Ученые смогли настроить детектор таким образом, чтобы он был полностью готов к поиску темной материи. Прибор находится на глубине 1,5 километра в Подземном исследовательском центре Сэнфорда в Южной Дакоте. Он изготовлен из вложенных друг в друга резервуаров из титана, которые содержат десять тонн сверхчистого ксенона в жидком виде.

Аппарат может улавливать гипотетически существующие слабовзаимодействующие частицы. Благодаря тому, что прибор LUX-ZEPLIN располагается под землей, исключается помеха со стороны космических частиц. Именно они могут заглушать темные материи.