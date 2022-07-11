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Эксперты из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли успешно завершили первую стадию пусковой операции на детекторе LUX-ZEPLIN.

Главная особенность аппарата заключается в том, что он является самым чувствительным прибором в мире. Он способен обнаруживать темную материю.

Ученые смогли настроить детектор таким образом, чтобы он был полностью готов к поиску темной материи. Прибор находится на глубине 1,5 километра в Подземном исследовательском центре Сэнфорда в Южной Дакоте. Он изготовлен из вложенных друг в друга резервуаров из титана, которые содержат десять тонн сверхчистого ксенона в жидком виде.

Аппарат может улавливать гипотетически существующие слабовзаимодействующие частицы. Благодаря тому, что прибор LUX-ZEPLIN располагается под землей, исключается помеха со стороны космических частиц. Именно они могут заглушать темные материи.

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