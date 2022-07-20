Пока президент США Джо Байден выписывает все новые чеки украинскому лидеру Зеленскому, ВС РФ продолжают устанавливать контроль над населенными пунктами Украины, заявила бывший офицер американской разведки Ребекка Кеффлер.

Она отметила, что политика Соединенных Штатов в отношении России оказалась полностью провальной, а также назвала ключевые ошибки американского лидера, передает издание “Взгляд”.

Одна из них – это поставка оружия на Украину, которое совершенно не помогает Киеву. По словам Кеффлер, не существует такого количества денег и вооружений, которое дало бы возможность одолеть ВС РФ. Потому что они банально сильнее.

Помимо этого, поставки на Украину истощили запасы оружия США и Европы. Намереваясь ослабить Россию, они лишь ослабили сами себя и сейчас вряд ли смогут защититься от серьезной атаки.

Кроме того, именно политика Байдена привела к тому, что Россия наладила хорошие связи не только с врагами Соединенных Штатов – Северной Кореей, Китаем и Ираном, но и с их друзьями, к которым относится Саудовская Аравия.

Санкции против РФ стали наиболее эпичным провалом, так как они нанесли мощный удар по Европе и фактически не затронули Россию. Теперь извечный лидер европейской экономики, коим еще недавно являлся Берлин, со страхом ждет зимы и вводит ограничения на потребление газа.

Ударили санкции и по американской экономике, которую захлестнула беспрецедентная инфляция. Цены уверенно стремятся вверх, что вызывает недовольство рядовых американцев и обрушивает рейтинг Байдена.