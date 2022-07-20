читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пока президент США Джо Байден выписывает все новые чеки украинскому лидеру Зеленскому, ВС РФ продолжают устанавливать контроль над населенными пунктами Украины, заявила бывший офицер американской разведки Ребекка Кеффлер.

Она отметила, что политика Соединенных Штатов в отношении России оказалась полностью провальной, а также назвала ключевые ошибки американского лидера, передает издание “Взгляд”.

Одна из них – это поставка оружия на Украину, которое совершенно не помогает Киеву. По словам Кеффлер, не существует такого количества денег и вооружений, которое дало бы возможность одолеть ВС РФ. Потому что они банально сильнее.

Помимо этого, поставки на Украину истощили запасы оружия США и Европы. Намереваясь ослабить Россию, они лишь ослабили сами себя и сейчас вряд ли смогут защититься от серьезной атаки.

Кроме того, именно политика Байдена привела к тому, что Россия наладила хорошие связи не только с врагами Соединенных Штатов – Северной Кореей, Китаем и Ираном, но и с их друзьями, к которым относится Саудовская Аравия.

Санкции против РФ стали наиболее эпичным провалом, так как они нанесли мощный удар по Европе и фактически не затронули Россию. Теперь извечный лидер европейской экономики, коим еще недавно являлся Берлин, со страхом ждет зимы и вводит ограничения на потребление газа.

Ударили санкции и по американской экономике, которую захлестнула беспрецедентная инфляция. Цены уверенно стремятся вверх, что вызывает недовольство рядовых американцев и обрушивает рейтинг Байдена.

Вам может понравиться

Эксперт рассказал, что может вытеснить “омикрон”-штамм коронавируса

Более агрессивный вариант коронавирусной инфекции или возбудитель нового опасного заболевания – только они смогут вытеснить распространённый в России и во всём мире штамм коронавируса “Омикрон”. Сейчас именно он является главной

Следствие ДНР заявило о доказанной вине ВСУ во взрыве драматического театра в Мариуполе

Взрыв драматического театра в Мариуполе произошел не из-за авиаудара, рассказал глава следственного управления Генпрокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко. Он пояснил, что все собранные доказательства позволяют утверждать, что в здании находилось безоболочное

Эксперт Борис Рожин: ВСУ обречены стать смертниками во имя США

Выполняя команды Соединенных Штатов, ВСУ обречены стать смертниками, заявил военный эксперт Борис Рожин. Так он прокомментировал приказ украинского командования максимально ужесточить конфликт. По мнению аналитика, верхушка ВСУ вряд ли отдала
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |