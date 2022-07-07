ВСУ снова задействовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS для удара по союзным силам, передает портал Avia.Pro. Уточняется, что атака проводилась со стороны Краматорска, все еще остающегося под контролем Киева.

На сайте появилась видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, что удары наносились сразу двумя РСЗО. Каждая из них выпустила по 4 ракеты. Впрочем, не исключено, что M142 HIMARS расстреляли весь боекомплект, включающий в себя 12 боезарядов.

Пока не установлено, по каким именно целям наносились удары. Официальной информации на эту тему пока не поступало. Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении двух американских РСЗО. Всего США поставили Киеву четыре единицы данных боевых систем, поэтому у него на вооружении остается еще две. Именно они и открывали огонь со стороны Краматорска.