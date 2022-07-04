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Вашингтону стоит ждать новых сюрпризов от российского президента Путина. Об этом заявил американский политолог Джозеф Най в статье для The National Interest. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“.

По словам эксперта, США с 2017 года настроены на соперничество с Москвой и Пекином. Но у такой стратегии нацбезопасности есть две проблемы. Первая заключается в отсутствии четкого разделения между Россией и Китаем. Но, по мнению политолога, это большая ошибка, так как государства совершенно разные.

Второй проблемой политолог назвал недостаточное внимание американских властей на новые типы угроз, среди которых и пандемия коронавируса.

По мнению Ная, Вашингтону необходимо пересмотреть свою стратегию безопасности, чтобы сохранить альянсы. Но ориентироваться нужно не на политику изоляции и сдерживания, а на управление стратегической конкуренции между ведущими державами. При этом нужно быть готовыми к новым сюрпризам со стороны российского президента Путина, а также к неожиданным действиями со стороны Китая.

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