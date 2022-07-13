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США активно участвуют в украинском конфликте, не давая ему выйти на мирные переговоры, но тем самым они совершают самоубийство. Прежде всего под удар попадут нынешние власти. Такое мнение высказала журналистка и телеведущая Анна Шафран. Подробности передает издание NVL.

Журналистка прокомментировала: «В этой ситуации начинать конфликты подобного характера — это самоубийственно для действующей власти, и вряд ли такие шансы существуют сегодня. Хотя, безусловно, вы правы, они остаются, но мне кажется, что, все-таки, они минимальны».

Америке были невыгодны и конфликты в Ираке и Ливии, но это не останавливало властей. Они все равно их развязали. Сейчас в Америке ситуация еще хуже, чем была с Ираком и Ливией. Политика и власти находятся на грани краха, а конфликт в Киеве только усугубляет итак плачевное положение.

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