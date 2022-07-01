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Представители концерна ВКО “Алмаз-Антей” сообщили о прекращении участия в международных рейтингах производителей вооружений. Такое решение было принято, даже несмотря на рост выручки по результатам прошлого финансового года.

Представители компании отметили, что формирование рейтингов предполагает проведения анализа данных об объеме и структуре консолидированной выручки. Раскрытие этих показателей может в дальнейшем быть использовано для усиления санкционного давления со стороны зарубежных партнеров.

Руководство компании отметило: “В текущей ситуации уважение ко всем нашим партнерам, — как в оборонной, так и в гражданской сферах, — а также необходимость дальнейшего обеспечения стабильного развития концерна вступают в противоречие с возможностью дальнейшего участия холдинга в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения”.

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