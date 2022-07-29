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Киев своими заявлениями о подготовке ВС РФ к наступлению на Харьков провоцирует настоящую панику у базирующихся там подразделений ВСУ и боевиков националистического батальона «Кракен» (запрещен в России). Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что последние даже затеяли конфликт с командованием.

Причиной «недопонимания» стало отказ националистов от переброски к Краматорску. Алехин пояснил, что боевики вполне комфортно чувствуют себя в Харькове, якобы «защищая город». На деле же они занимаются рэкетом, причем запугивая предпринимателей, часто наносят удары по городу, обвиняя в них потом российские войска.

Все дело в том, что в подразделение «Кракен» собрали уголовников, отпущенных из колоний ради службы в армии. «Служат» они по своему – требуют крупные суммы с бизнесменов якобы за безопасность, а в случае отказа обстреливают их магазины или компании.

Алехин также отметил, что с такими защитниками российские ВС быстро установят контроль над Харьковом. ВСУ даже не смогут оказать достойное сопротивление, а сразу уйдут к Днепропетровску.

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