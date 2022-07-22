читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев беспрестанно грозит контрнаступлением на всех направлениях, но воспринимать эти заявления всерьез не стоит. Состояние ВСУ сейчас находится на том уровне, когда они способны только убегать, а не идти в атаку, уверен военный эксперт Геннадий Алехин.

Он привел в качестве примера Харьковскую область, где ВСУ ежедневно несут крупные потери.

«Особенно сильно их утюжит наша артиллерия в районе Чугуева, где находится военный аэродром и большое количество воинских частей», – цитирует аналитика сайт «Украина.ру».

Наступление требует от любой армии пролома фронта, активных атакующих действий, на которые украинские националисты просто не способны, подвел итог эксперт.

Вам может понравиться

Министр обороны Украины Резников рассказал о главных приоритетах Киева

Западу пора бы задуматься о ремонте своей техники, отправленной Киеву, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он назвал эту задачу одной из приоритетных для ВСУ, передает “Московский комсомолец”. По словам

Российские средства ПВО перехватили 10 ракет, выпущенных боевиками ВСУ по Херсону

Рано утром, 20 июля ВС Украины обстреляли Херсонскую область, однако противовоздушная оборона РФ сбила десять ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД региона. В официальном телеграм-канале ведомства появилась запись,

Во Франции нашли исторические примеры неэффективности санкций

Экономические ограничения против России не будут работать, так как задумывает Евросоюз. В истории уже были примеры, когда блокада вредила континентальной Европе, но, похоже, политиков история ничему не учит. Французский эксперт
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |