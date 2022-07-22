Киев беспрестанно грозит контрнаступлением на всех направлениях, но воспринимать эти заявления всерьез не стоит. Состояние ВСУ сейчас находится на том уровне, когда они способны только убегать, а не идти в атаку, уверен военный эксперт Геннадий Алехин.

Он привел в качестве примера Харьковскую область, где ВСУ ежедневно несут крупные потери.

«Особенно сильно их утюжит наша артиллерия в районе Чугуева, где находится военный аэродром и большое количество воинских частей», – цитирует аналитика сайт «Украина.ру».

Наступление требует от любой армии пролома фронта, активных атакующих действий, на которые украинские националисты просто не способны, подвел итог эксперт.