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Российские ВС имеют в распоряжении боевые системы, способные уничтожать натовские спутниковые группировки. Но задействовать их нежелательно, хотя ликвидация космических аппаратов вряд ли станет причиной Третьей мировой войны, уверен военный эксперт Геннадий Алехин.

Он отметил, что Соединенные Штаты достаточно давно задействуют спутники для разведывательных целей над западными рубежами России и над Черным морем. Также космические аппараты применялись во всех конфликтах последних десятилетий, поэтому им не стоит уделять столько внимания. В случае необходимости ВС РФ всегда успеют атаковать и уничтожить спутники.

Алехин также рассказал сайту «Украина.ру», что США и Североатлантический альянс сами не хотели бы ввязываться в Третью мировую войну.

Напомним, что перед обстрелами Курска и Белгорода украинскими войсками над этими городами были замечены американские коммерческие спутники.

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