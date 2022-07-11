Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) больше не будет входить в Московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС). С 6 июля ЧАЭС официально входит в Парижский центр. Соответствующую информацию распространило руководство станции – сообщает ТАСС.

ВАО АЭС была создана в 1989 году спустя несколько лет после трагедии в Чернобыле. Целью организации считается недопущение повторения подобной катастрофы. Для этого она курирует деятельность электростанций по всему миру. У ВАО АЭС четыре региональных центра: Московский, Атлантский, Парижский и Токийский, а также центральный офис в Лондоне. С 1989 года ЧАЭС “была приписана” к Московскому центру.

В пресс-релизе ЧАЭС отмечается, что в свете последних событий “аффилирование” с Московским центром невозможно, поэтому было принято решение разорвать отношения и перейти Парижский центр. Решение о переходе официально было принято 6 июля. Уточняется, что это никак не скажется на деятельности ЧАЭС в сфере обеспечения безопасности и на обмене опытом в рамках ВАО АЭС.

Чернобыльская АЭС – не единственная, отказавшаяся от сотрудничества с Московским центром. Ранее в Парижский центр перешли ещё несколько украинских атомных электростанций.