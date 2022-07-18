читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

90-летний советский фигурист Олег Протопопов рассказал, как строительная компания временно выселила его из дома Швейцарии. По словам спортсмена, она затеяла капитальный ремонт и попросила всех жильцов дома выехать их своих квартир. Из-за этого Протопопову пришлось пережить несколько неприятных моментов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что пока еще не сумел найти временное жилье на период ремонта. Кроме того, даже бывшему спортсмену в 90 лет не так-то просто собрать и перенести на новое место костюмы, материал, другое имущество, которое с годами накапливается в любом доме.

Напомним, что пара фигуристов Олег Протопопов и Людмила Белоусова дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр. С 1979 года они жили в Швейцарии Белоусова, которая была супругой своего партнера по льду, умерла в 2017 году.

Вам может понравиться

Рядом с упавшим в Греции украинским транспортником Ан-12 обнаружили неизвестный белый порошок

На месте падения военно-транспортного самолета Ан-12, принадлежащего Украине, обнаружен неизвестный белый порошок. Эксперты уже высказали мнение, что помимо боеприпасов и оружия, на борту лайнера находилось также токсичное вещество. В настоящий

Какой ущерб Крымскому мосту могут причинить американские РСЗО HIMARS

Киевские политики и пропагандисты снова начали говорить об ударе по Крымскому мосту. Это сооружение не дает украинскому режиму покоя с момента ввода в эксплуатацию, однако до сих пор в его

“Черный орел” H-20 из Китая уделает “Ночного ястреба” B-21 ВВС США

Эксперты издания «Свободная пресса» сравнили китайский и американский бомбардировщики-невидимки H-20 и B-21 Raider и отдали явное предпочтение первому. Сообщается, что разработка конструкторов КНР превосходит американский самолет по всем параметрам. США
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |