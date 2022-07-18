90-летний советский фигурист Олег Протопопов рассказал, как строительная компания временно выселила его из дома Швейцарии. По словам спортсмена, она затеяла капитальный ремонт и попросила всех жильцов дома выехать их своих квартир. Из-за этого Протопопову пришлось пережить несколько неприятных моментов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что пока еще не сумел найти временное жилье на период ремонта. Кроме того, даже бывшему спортсмену в 90 лет не так-то просто собрать и перенести на новое место костюмы, материал, другое имущество, которое с годами накапливается в любом доме.

Напомним, что пара фигуристов Олег Протопопов и Людмила Белоусова дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр. С 1979 года они жили в Швейцарии Белоусова, которая была супругой своего партнера по льду, умерла в 2017 году.