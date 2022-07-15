Иран с самого начала военной спецоперации ВС РФ на Украине поставляет в Россию свои беспилотные аппараты, пишет издание «Свободная пресса» со ссылкой на популярного американского блогера Gerjon. Источник заявил, что с 24 февраля из Ирана в РФ вылетело не менее 40 военно-транспортных самолетов с грузом БПЛА на борту.

Авторы издания приводят выдержки из статьи на израильском сайте DEBKAfile, в которой сообщается об опасениях президента США Джо Байдена из-за возможной передачи России иранских беспилотников. Эксперты из Израиля хорошо знакомы с возможностями этих аппаратов, о той реальной угрозе, которая от них исходит. Достаточно отметить, что именно из-за боязни, что посредством БПЛА Иран проделает огромные бреши в обороне, Тель-Авив усилили систему противовоздушной обороны на своих границах.

Если иранские дроны появятся на поле боя в Донбассе, Киев столкнется с весьма серьезными проблемами. Эти БПЛА сумеют без особого труда разыскать и уничтожить не только украинские средства ПВО, но и нашумевшие в прямом и переносном смысле реактивные системы залпового огня HIMARS.