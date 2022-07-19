Российский лидер Владимир Путин давно применяет ядерное оружие в противостоянии с Западом. Нет, пока не звучат мощные взрывы, а над городами не вырастают атомные «грибы», однако стратегическое вооружение много лет используется РФ, хоть и не в прямом смысле, рассказал доктор Майк Шнайдер, представляющий Национальный институт государственной политики США.

В своей публикации в издании «1945», перевод которой представлен порталом «Военное обозрение», он пояснил, что Москва угрожает нанести удары с применением ядерного оружия с 2007 года. Причем из уст представителей высшего руководства РФ подобные угрозы с тех пор звучали не менее 35 раз.

Россия постоянно расширяет возможности своих стратегических вооружений, модернизирует старые либо создает уникальные мощные ракеты. Запад, который использует устаревший арсенал, опасается подобных угроз, что сродни применению ядерного оружия. Ведь именно из-за заявлений РФ и ее активности в создании и обновлении арсенала США и их союзники сейчас связаны по рукам и ногам. Они не могут вмешаться в конфликт на Украине, так как отлично понимают, что в этом случае применение ядерного оружия Москвой будет осуществлено уже в прямом смысле.