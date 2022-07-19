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Российские инженеры продолжают работу над созданием «напарника-невидимки» для истребителя пятого поколения Су-57. Военный эксперт американского издания «1945» Брент Иствуд пояснил, что речь идет о беспилотном аппарате «Охотник».

По словам аналитика, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», стелс-беспилотник станет верным помощником самолету в бою. Российские конструкторы еще полностью не определились с его концепцией, но и так ясно, что дрон сможет поражать наземные цели, вступать в противостояние с истребителями противника, тем самым исключая уничтожение дорогостоящего Су-57, проводить дополнительную разведку.

Также «Охотник» сможет выступать в качестве ложной цели, обманывая таким образом противовоздушную оборону врага и открывая истребителю возможность проникнуть через заслоны ПВО.

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