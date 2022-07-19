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Модернизированные российские субмарины проекта 885М «Ясень-М» способны составить серьезную конкуренцию американскому подводному флоту. Это лучшие АПЛ, которые когда-либо строила Россия, уверен отставной высокопоставленный офицер ВМС США.

В своей публикации для издания «1945» он перечислил все ключевые преимущества подводных лодок «Ясень-М» – малозаметность, обеспечиваемую применением передовых стелс-технологий, использование реактора КТП-6, который делает субмарины малошумными, современную бортовую электронику и, конечно же, продвинутое вооружение.

Подлодки проекта 885М могут задействовать противокорабельные ракеты «Оникс» и крылатые «Калибры», которые отлично показали себя в ходе боевых действий на Украине. В скорой перспективе «Ясени» также вооружат гиперзвуковыми боезарядами «Циркон», которые завершают испытания.

«Ясень-М» — это действительно подводная лодка высшего эшелона. И, без всяких сомнений, лучшая АПЛ, которую Россия когда-либо строила”, — цитирует РИА Новости автора статьи.

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