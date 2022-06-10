Националистические формирования ВСУ в Авдеевке действуют все более жестоко, причем свою злость они срывают на мирном населении Донецкой народной республики. Так военный эксперт Геннадий Алехин прокомментировал последние обстрелы Горловки, Донецка и других населенных пунктов.

В интервью изданию “Украина.ру” он пояснил, что боевиков ВСУ загнали в угол. Деваться им уже некуда, а противопоставить что-либо союзным силам ВС РФ и ДНР они не в состоянии. Именно поэтому националисты ужесточают обстрелы мирных городов Донбасса, используют для этой цели крупнокалиберную артиллерию.

Эксперт отметил, что ВС РФ вполне могут если не прекратить совсем, то значительно уменьшить число жестоких обстрелов. Для этого нужно перерезать все каналы снабжения ВСУ западным оружием. Если поставки 152-мм гаубиц и других артиллерийских установок прекратятся, неонацистам нечем будет обстреливать гражданское население и отыгрываться на нем за свое бессилие.